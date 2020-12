[아시아경제 오현길 기자] 비나텍 비나텍 126340 | 코스닥 증권정보 현재가 55,500 전일대비 4,000 등락률 +7.77% 거래량 156,699 전일가 51,500 2020.12.09 15:30 장마감 관련기사 [새내기 다시보기]②비나텍, 수소연료전지 소재?부품 '슈퍼루키'[개장전] 증권사 스몰캡 추천주 (11/11)3월 둘째주, 삼성전자 등 133개사 정기주총 개최 close 은 수소연료전지 분리판 제조 및 판매업체 에이스크리에이션의 주식 7만주(100%)를 7억원에 취득키로 결정했다고 9일 공시했다.

회사측은 "수소연료전지용 카본 분리판 기술확보를 통한 사업다각화 및 시너지 창출을 위한 것"이라고 설명했다.

