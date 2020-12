재심사 평가점수가 85점 이상이면 재지정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 9일 모범음식점 세부 점검 및 음식문화개선심의위원회의 심의를 거쳐 2020년 모범음식점으로 최종 236개소를 재지정했다.

재심사 기준은 조리장 등 위생상태, 친절 서비스, 맛, 음식문화 개선 이며 평가점수가 85점 미만이면 모범음식점이 취소된다.

올해 모범음식점 재심사 결과는 기존 모범음식점 252개소 중 기준미달 등으로 16개소가 지정 취소되고 236개소가 최종 재지정됐다.

시는 재지정 모범음식점에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 인센티브로 방역 마스크와 마스크 스트랩을 모범음식점 아웃박스에 담아 제공했다.

이성림 보건위생과장은 "앞으로 안전한 먹거리와 최상의 맛을 제공할 수 있는 모범음식점 선정으로 외식업 수준 향상과 지역경제 활성화에 기여할 것"이라고 밝혔다.

