[아시아경제 오현길 기자] 효성 효성 004800 | 코스피 증권정보 현재가 80,300 전일대비 600 등락률 +0.75% 거래량 45,560 전일가 79,700 2020.12.09 15:30 장마감 관련기사 대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과효성, 연말 이웃사랑 성금 10억원 기탁[e 공시 눈에 띄네]코스피-3일 close 은 효성아이티엑스를 자회사로 편입한다고 9일 공시했다.

효성측은 "2019년 1월1일자로 지주회사로 전환한 ㈜효성의 공정거래법상 지주회사 행위제한 위반사항을 해소하기 위해 자회사로 편입하는 건"이라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr