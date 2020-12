김회재 의원, 국회서 COP28 남해안 남중권 유치 결의

제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP28) 남해안남중권 개최 촉구

남해안 남중권 국회의원 9인을 비롯해 전남·경남 여야 국회의원 14명 참여

초당적 협력 및 추진위원회 구성, 성공 개최 지원 등 결의



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 더불어민주당 김회재 의원(전남 여수을)을 비롯한 전남·경남 여야 국회의원 14명이 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회(이하 COP28) 남해안남중권 유치를 촉구하고 나섰다.

이들은 9일 국회 정론관에서 기자회견을 열고 “132만 남해안남중권 시·군민의 염원을 모아 COP28 남해안남중권 유치를 강력히 촉구한다”며, “성공적인 개최를 위해 전남과 경남여야 국회의원이 초당적으로 협력하고, 모든 지원을 다할 것을 결의한다”고 밝혔다.

전 세계 197개 국가가 가입한 유엔기후변화협약 당사국총회(COP, Conference of the Parties)는, 이러한 유엔기후변화협약의 구체적인 이행방안을 논의하기 위해 매년 개최되는 국제회의로, 5개 대륙 순환 원칙에 따라 2023년 제28차 회의는 아시아·태평양지역에서 개최될 예정이다.

지난 7월 정부는 COP28 국내 유치를 국가계획으로 승인했으며, 한국 개최 결정 후 국내 유치도시를 공모받아 개최 도시를 결정하겠다는 입장이다.

이들은 결의문을 통해 “경남도와 전남도, 10개 시·군과 시군민이 하나된 힘으로 COP28 유치를 최초 제안했고, 그 요청에 따라 국가계획으로 승인된 것”이라며, “남해안 지역민이 요청해서 시민들의 힘으로 국가계획으로 승인됐는데도 해당 지역에 대한 배려 없이, 모든 도시를 동등하게 취급하며 공모하는 것은 있을 수 없는 일”이라고 강조했다.

이어 “COP28의 국내 개최도시는 그동안의 역사성을 감안하고 국토균형발전이라는 측면을 고려해 지금, 후보도시를 확정하는 것이 필요하다”며 “남해안 지역민의 염원을 담아 ‘남해안남중권’으로 ‘선 지정’ 되어야 마땅하다.”고 촉구했다.

이들은 “남해안남중권 10개 시·군이 힘을 모아 COP28을 분산 개최한다면, 동서화합과 국토균형발전의 새로운 모델을 제시할 수 있고, 해상국립공원을 비롯한 남해안남중권의 수려한 자연환경과 문화유적 등을 세계에 널리 알릴 기회가 될 것”이라며, “COP28의 남해안남중권 공동 개최 유치는 남해안 발전거점 형성과 영호남 교류의 교두보가 될 것이며, 국제사회에서 다시 한 번 대한민국이 우뚝 설 수 있는 기회가 될 것”이라고 주장했다.

이어 남해안남중권 공동 개최를 위한 초당적 협력과 추진위원회 구성, 남중권 공동 유치 확정 시 성공 개최를 위한 국회차원의 지원 등을 결의했다.

이날 발표한 결의문에는 이개호, 박대출, 서삼석, 김태호, 신정훈, 김승남, 하영제, 윤재갑, 소병철, 주철현, 김회재, 서동용, 김원이, 강민국 의원이 동참했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr