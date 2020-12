신동근 "금태섭 망언, 도둑 눈엔 도둑만 보여" vs 금태섭 "문제에 답변하라"

[아시아경제 김영은 기자] 9일 신동근 더불어민주당 최고위원이 고위공직자범죄수사처(공수처)법 개정안을 '우병우 법'이라고 비판한 금태섭 전 더불어민주당 의원을 향해 "도둑 눈에는 도둑만 보이고 부처 눈에는 부처만 보인다. 자신의 본색에 따라 선입견을 갖고 세상을 보는 것"이라고 지적했다. 이에 금 전 의원이 또다시 "인신공격으로 대응하지 말고 제대로 된 답변을 달라"고 말하며 설전이 이어지고 있다.

신 최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "금 전 의원이 검사를 사직한 지 오래지만 검사 본색 DNA가 여전히 살아 숨 쉼을 증명했다"며 이같이 말했다. 이어 "그(금 전 의원)의 실존이 검사라는 행성을 빙빙 도는 위성에 불과함을 봤다"며 "그러지 않고서야 공수처법이 우병우 법이라고 망언을 할 수 없었을 것"이라고 비판했다.

앞서 금 전 의원은 8일 공수처법 개정안이 국회 법제사법위원회 전체회의에서 통과되자 자신의 페이스북을 통해 "민주당 의원들은 제발 잠깐 멈춰서 지금 무슨 일을 하고 있는지 생각해보기 바란다"며 "'우병우 법'을 만들어놓고 검찰개혁 했다고 환호작약하는 게 세상에 말이 되나"라고 말했다. 그러면서 금 전 의원은 "판사, 검사에 대해 수사와 기소를 할 수 있는 권력기관을 만들고 그 책임자를 사실상 대통령 마음대로 임명할 수 있게 하는 법은 독재국가에서도 유례를 찾기 힘들다"고 지적한 바 있다.

신 최고위원은 "왜 검사 본색으로 뼛속까지 공수처 반대주의자인 그가 민주당에 들어와 공천을 신청하고 국회의원까지 했는지 도저히 모르겠다"며 "혹시 민주당이든 안철수든 자신의 정치적 출세를 위해 일시적으로 거쳐가는 정거장 정도의 수단이 아니었나 의구심이 들기도 한다"고 말했다.

이어 "(금 전 의원이) 민주당 탈당 후 얼마 안 지나 태연히 서울시장 출마의 뜻을 밝혔을 땐 괴기스럽다는 느낌을 받기도 했다"며 "금 전 의원이 정치보단 증여·상속 전문 변호사를 하는 게 본인에게 더 좋지 않을까 생각한다"고 꼬집었다.

그러자 9일 오후 금 전 의원은 또다시 페이스북에서 "이성과 토론을 저버린 무리는 진보가 아니다. 신동근 의원님께 질문 드린다"며 "인신공격이야 웃어넘길 수 있지만 제가 정작 걱정스러웠던 것은 신동근 의원님 발언 어디를 찾아봐도 제가 제기한 문제에 대한 답변을 찾아볼 수 없다는 점이다"라고 말했다.

이어 금 전 의원은 신 최고위원을 향해 "판사, 검사에 대해서 수사권, 기소권을 독점하는 권력기관이 세계 어느 나라에 있는가"라며 "야당의 비토권마저 삭제했으니 권위주의 정권에서 이상한 사람을(우병우를 예로 들었음) 임명해서 사법부의 독립과 검찰의 중립성을 훼손하려고 할 때 막을 수 있는 견제장치가 있는가"라고 물었다.

그러면서 "반대의 목소리에 대해서 인신공격으로 대응하는 것은 진보가 아니다"라며 "한때 진보 세력에 속했고 지금도 스스로는 진보라고 여기실 신동근 의원님께서도 진지하고 실질적인 답변을 주시리라고 믿는다"고 강조했다.

김영은 인턴기자 youngeun928@asiae.co.kr