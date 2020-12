결국 미뤄진 김종인 사과…원희룡 "4년간 진정성 있는 사과 안했다"

[아시아경제 이지은 기자] 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 전직 두 대통령에 대한 사과를 정기국회 이후로 연기하기로 했다. 여당의 법안 단독 처리 등 국회 상황을 이유로 들었지만 당 내 반발 영향도 무관치 않아 보인다. 당 사무처 노조와 야권 대선주자인 원희룡 제주지사도 김 위원장의 사과를 지지하고 나섰다.

국민의힘에 따르면 김 위원장은 당초 9일로 예정된 대국민 사과 일정을 정기국회 이후로 미뤘다. 이날 김 위원장의 공식 일정은 비상 의원총회 참석 이외에는 공란으로 되어 있다. 12월 9일은 4년 전인 2016년 박근혜 전 대통령의 탄핵소추안이 국회에서 가결된 상징적인 날로, 사과의 적기로 여겨져왔다.

하지만 당 내에서 사과의 자격 등을 두고 비판의 목소리가 커지자 한 발짝 물러선 것으로 해석된다. 앞서 그는 전직 대통령에 대한 사과가 관철되지 않을 경우 '직을 걸겠다'며 배수진을 치기도 했지만, 배현진 원내대변인이 "배수진이랄만큼 위협적이지도 않고 그저 '난 언제든 떠날 사람'이라는 무책임한 뜨내기의 변으로 들려 무수한 비아냥을 불러올 뿐"이라며 강하게 비판하기도 했다. 문재인 정권을 '귀태(태어나지 말았어야 할 존재)'로 부르며, 문 정권 탄생에 기여한 점을 사과하라고 목소리를 높이기까지 했다.

다만 사과 시기가 하루이틀 미뤄진 것뿐, 사과 의지 자체가 꺾인 것은 아니어서 향후 당 내 중진의원들과 충돌이 예상된다. 이 가운데 당 내에서 김 위원장의 사과를 지지하는 목소리도 나오고 있다. 야권 대선후보로 꼽히는 원 지사는 이날 오전 페이스북을 통해 "4년 전 오늘 국회는 탄핵소추를 의결했지만 그 뒤 4년 동안 우리 당은 진정성 있는 사과를 하지 않았다. 온몸을 던져 책임을 지는 사람이 없었다"며 진정성 있는 사과의 필요성을 강조했다.

원 지사는 "부패로 폭주하는 정권을 보며 분노하면서도 국민들은 우리 당이 헌법가치와 법치주의에 대해서 어떤 생각을 갖고 있는지 먼저 묻고 있다. 이제는 답을 해야 할 때"라며 "사과드린다. 용서를 구한다. 다시는 권력이 권한을 남용하고 헌법을 위반하는 일이 없도록 하겠다"고 말했다. 또 당 내 사과를 둘러싼 내홍을 놓고서도 "탄핵의 해석을 놓고 분열되어서는 안 되고 정치적 득실을 따져서도 안 된다"고 사과에 협조할 것을 종용했다.

당 사무처 노조도 전날 성명서를 통해 "우리 당의 지난 과오에 대한 김 위원장의 대국민 사과 계획에 국민의힘 사무처노동조합은 깊은 감사와 지지를 표한다"며 "국민의 일꾼으로 사소한 잘못일지라도 국민들께 사과하고 반성하는 모습은 지극히 당연하며, 이는 계파와 개인의 신념 문제가 아니다"라고 말했다.

