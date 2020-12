[아시아경제 양낙규 군사전문기자]집단감염이 발생한 경기도 연천 신병교육대에서 훈련병 1명이 추가 확진됐다

9일 국방부에 따르면 이 훈련병은 지난달 25일 신교대 최초 확진자와 밀접 접촉한 것으로 분류돼 격리 중 뒤늦게 증상이 발현돼 검사한 결과 양성 판정을 받았다. 이로써 연천 신교대 누적 확진자는 2주 만에 82명이 됐다.

이날 오전 10시 기준 다른 군부대에서는 추가확진자가 나오지 않았다.

군 전체 누적 확진자는 432명이며, 이 가운데 176명이 치료를 받고 있다. 이날 완치된 24명을 포함해 나머지 256명은 완치됐다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr