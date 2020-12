교육부, 직업계고 졸업생 취업 지원 업무협약 체결

교육부·신용보증기금·한국장학재단 한 자리 모여

[아시아경제 공병선 기자] 교육부가 직업계 고등학교 졸업생 취업 활성화와 중소기업 연계를 위해 신용보증기금, 한국장학재단과 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 업무협약은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 인재 확보에 어려움을 겪는 중소기업과 중소기업 취업 정보를 원하는 직업계 고등학생들을 지원하기 위해 진행됐다. 협약을 통해 일자리를 발굴, 인재 등록 시스템 구축 및 운영, 온라인 일자리 박람회 등을 통한 잡매칭 등이 진행된다. 신용보증기금과 한국장학재단은 현장실습을 진행하는 기업을 모집 및 지원하고 직업계 고등학교 학생의 현장실습이 원활히 이뤄지도록 협조하기로 했다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "신용보증기금이 보유하고 있는 중소기업 정보와 한국장학재단의 학생 지원 시스템이 직업계고 학생들이 기술인재로 성장하는 데 도울 것"이라고 말했다.

