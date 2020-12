의사 "MRI 검사하시죠"…탈북민 "욕하지 마세요" 해프닝 줄어든다

하나원-국립암센터 '질병언어 사례집' 발간

남북간 의료·증상설명 용어 차이로 오해 발생

▲의사가 "MRI(자기공명영상검사) 검사를 하라"고 했는데, 탈북민 환자가 영어 발음을 알아듣지 못하고 "뭐야 에미나이로 욕을 한다"고 호소

▲북한에서는 부인과 염증으로 나타나는 분비물을 '이슬'로 표현하는데, 한국에서는 출산이 임박한 임산부의 양수파열로 분비물이 나타나는 경우만 이슬로 표현해 오해가 발생

▲불안이나 스트레스를 받고 가슴이 두근거리는 증상에 대해 북한에서는 '심장신경증'으로 표현

의료 현장에서 남북간 언어 차이로 인한 해프닝이 앞으로는 다소 줄어들 것으로 보인다.

9일 북한이탈주민정착지원사무소(하나원)와 국립암센터는 "북한이탈주민(탈북민)을 통해 본 남북한 질병언어 소통 사례집을 발간한다"고 밝혔다.

남북간 언어 차이는 탈북민이 한국 사회에서 겪는 주요 어려움 중 하나다. 특히 의료기관에서 이러한 문제가 많이 나타났다.

하나원과 국립암센터는 지난 8월부터 4개월동안 탈북민이 의료기관을 이용할 때 겪는 어려움에 대한 현황을 조사했는데, 언어 차이로 어려움을 겪는 대상은 탈북민에 국한되지 않았다. 한국의 의료진들 역시 병원을 찾는 탈북민의 이야기를 제대로 알아듣지 못해 치료 과정에서 애로를 느끼는 것으로 나타났다.

하나원은 "탈북민과 의료진간 의사소통의 문제를 줄이기 위해 책에서는 실제 의료현장에서의 경험담을 수집·정리했다"면서 "특히 북한에서 의료계에 종사했던 탈북민을 대상으로 심층 면담을 진행해 북한에서 사용하는 의료 용어와 의료 환경을 조사함으로써 우리 의료진들로 하여금 탈북민이 사용하는 질병언어의 배경과 맥락을 쉽게 이해할 수 있도록 했다"고 설명했다.

이은숙 국립암센터 원장은 "남북간 의료용어 차이에 대한 기초조사를 수행했다는 점에서 이번 사례집은 상당한 의미가 있다"며 "양 기관이 시도한 남북한 질병언어 연구 이후로 더욱 많은 연구가 진전돼 남북 보건의료협력의 소중한 밀알이 되길 소망한다"고 말했다.

이주태 하나원장은 "이 책이 코로나 팬데믹으로 어려움을 겪고 있는 탈북민들의 의료기관 이용과 건강관리를 도울 수 있게 되기를 바란다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr