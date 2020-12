[아시아경제 이민우 기자] 한국카본 한국카본 017960 | 코스피 증권정보 현재가 13,500 전일대비 850 등락률 +6.72% 거래량 3,489,826 전일가 12,650 2020.12.09 10:18 장중(20분지연) 관련기사 [개장전 주요속보] 주요 매매주체 동향 및 시간외급등주 분석 한국카본, LNG(액화천연가스) 테마 상승세에 7.11% ↑한국카본, 커뮤니티 활발... 주가 4.5%. close 은 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,930 전일대비 30 등락률 -0.43% 거래량 2,613,695 전일가 6,960 2020.12.09 10:19 장중(20분지연) 관련기사 삼성重, 2021 임원인사 실시…배진한 부사장 등 6명 승진삼성중공업, 거제조선소 생산 재개…"코로나 확산 둔화"삼성중공업, 주가 7050원.. 전일대비 1.0% close 과 1299억원 규모의 액화천연가스(LNG) 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약을 체결했다고 9일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr