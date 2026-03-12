한국카본 한국카본 close 증권정보 017960 KOSPI 현재가 48,500 전일대비 1,400 등락률 +2.97% 거래량 841,400 전일가 47,100 2026.03.12 13:31 기준 관련기사 [클릭 e종목]"수주 걱정 없다…한국카본 목표가 ↑" LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 [특징주]한국카본, 미국 진출 모멘텀에 9%대 강세…신고가 전 종목 시세 보기 이 총 2280억원 규모 LNG 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약을 체결했다고 12일 공시했다.

이날 전자공시시스템(DART)에 따르면 한국카본은 HD현대중공업과 HD현대삼호에 각각 1849억9718만4000원, 429억6254만4000원 규모 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 이는 모두 합해 한국카본 매출액의 30.7% 규모다.

이는 공시일인 이날 매매기준 환율인 1달러당 1467.30원을 적용해 환산한 금액이다.

HD현대중공업과의 계약은 이날부터 2029년 3월31일까지이며, HD현대삼호와의 계약은 이날부터 2028년 6월30일까지다.

