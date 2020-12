[특징주] 신성이엔지, 카이스트와 음압병동 개발 업무협약…장중 10%↑

[아시아경제 이민지 기자] 신성이엔지 신성이엔지 011930 | 코스피 증권정보 현재가 4,185 전일대비 375 등락률 +9.84% 거래량 31,220,288 전일가 3,810 2020.12.09 09:23 장중(20분지연) 관련기사 강세장서 힘 못쓴 '신재생에너지'…개미들 어쩌나신성이엔지, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.27%【전문가추천】 여의도 증권맨들이 꼽은 이번주 상승 예상종목 'TOP3' close 는 카이스트와 함께 이동 확장형 음압병동 개발과 설치를 위한 업무협약을 체결했다는 소식에 오름세를 보이고 있다.

9일 신성이엔지는 오전 9시 13분 전 장대비 10.10% 상승한 4194원을 기록했다. 이날 신성이엔지는 장중 4330원까지 치솟았다.

전일 신성이엔지는 카이스트와 함께 이동 확장형 음압병동 개발 및 설치를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약을 통해 올해 연말까지 조립식 형태의 음압병동을 개발하고, 원자력병원에 설치하여 코로나19 대응에 적극 활용할 계획이다.

