"관심도 1위는 LG화학, 호감도 1위는 삼성SDI"

[아시아경제 박소연 기자] 올해 전기차 배터리업체에 대한 포스팅이 급상승한 가운데 관심도가 가장 높은 전기차 배터리 업체는 LG화학으로 조사됐다.

LG화학은 지난해 같은기간 대비 관심도 상승률 또한 가장 높았다. 소비자 호감도는 삼성SDI가 가장 높았다.

9일 글로벌빅데이터연구소는 뉴스·커뮤니티·유튜브·인스타그램·기업·공공기관 등 12개 채널 22만개 사이트를 대상으로 국내 주요 전기차 배터리 업체 세곳에 대한 빅데이터 분석을 실시한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

이번 조사기간은 2020년 1월1일부터 11월30일까지며 2019년 같은기간과 비교 분석도 함께 실시했다.

분석 대상 브랜드는 2020년 '정보량 순'으로 ▲LG화학 ▲삼성SDI ▲SK이노베이션 등이다.

세 업체 모두 전기차 배터리 외에도 다른 사업 분야가 존재해 '업체 명 + 전기차, 배터리' 검색 방식으로 진행했다.

분석 결과 온라인 게시물 수(총정보량)를 의미하는 '소비자 관심도'는 LG화학이 올해 총 20만219건을 기록, 지난해 같은 기간 8만 3732건에 비해 11만6487건 139.12% 급증하며 총 정보량 및 증가율 모두 1위를 차지했다.

정보량 2위는 총 10만8166건을 기록한 삼성SDI였다. 삼성SDI는 지난해 같은 기간 4만9079건으로 SK이노베이션보다 적었으나 올들어 5만9087건 120.39% 증가, 관심도 2위로 올라섰다.

SK이노베이션은 지난해 5만5835건에서 올해 9만9996건으로 4만4161건 79.09%라는 높은 증가세를 보였으나 LG화학과 삼성SDI보다는 낮게 나타났다.

연구소는 3개 주요 전기차 배터리 업체에 대한 호감도도 분석했다.

긍정률에서 부정률을 뺀 값인 순호감도의 경우 삼성SDI가 31.04%로 가장 높았다. 이어 SK이노베이션(27.00%), LG화학(23.98%) 순으로 나타났다.

연구소 한 관계자는 "지난해 LG화학과 삼성SDI, SK이노베이션 두 업체와의 관심도 차이가 올해 더 벌어지면서 LG화학으로 쏠림현상이 진행되고 있는 것이 눈에 띈다"며 "호감도의 경우 LG화학이 가장 낮지만 타 업종에 비하면 낮은 수준은 아니다"라고 말했다.

