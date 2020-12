KT스카이라이프, 10일까지 중소PP 제작지원 공모

[아시아경제 구채은 기자] KT스카이라이프가 7일부터 10일간 ‘중소 방송채널사용사업자(PP) 제작지원 사업’ 공모를 진행한다.

7일 KT스카이라이프에 따르면 중소PP 제작 지원 사업을 통해 공모에 선정된 프로그램은 콘텐츠 제작부터 유통까지 패키지로 지원 받을 수 있다. 스카이라이프는 프로그램의 제작비용, 공동 마케팅, 콘텐츠 판매 유통 등을 지원한다. UHD 채널 편성 혜택도 제공한다.

특히 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 제작 환경이 어려워진 상황을 고려해 지원규모를 작년보다 5000만원 늘린 2억원으로 잡았다. 이번 공모 접수 기간은 이달 7일부터 16일까지다. 스카이라이프에 채널을 제공하는 중소PP가 참여할 수 있다.

스카이라이프는 지난해 하반기 제작지원 사업 공모를 시작했다. 작년 한 해 19편의 UHD 프로그램을 포함 총 23편의 방송 프로그램 제작을 지원했다.

한찬수 한국중소방송채널협회장은 “스카이라이프의 지속적인 제작지원사업이 중소PP와 위성방송 간의 상생발전에 기여할 것으로 본다”고 말했다. 김철수 KT스카이라이프 사장은 "콘텐츠 제작 지원, 유통, 마케팅 등 스카이라이프가 할 수 있는 다양한 방법을 활용해 중소PP와 함께 상생해 나갈 수 있도록 지속 노력할 것"이라고 전했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr