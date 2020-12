[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 경기도 주관으로 실시한 '2020년 깨끗한 경기 만들기' 시ㆍ군 평가에서 A그룹(인구 50만 이상) 내 최우수 기관으로 2년 연속 선정됐다.

이에 따라 성남시는 1억5000만원의 재정인센티브를 받는다.

성남시는 이번 평가에서 무단투기 등 불법행위 단속 분야, 정화 활동 분야, 폐기물 발생량 감축 분야 등에서 우수한 평가를 받았다. 특히 매년 수도권매립지에 반입하던 폐기물을 전량 감축해 직매립 제로화를 추진했다. 시민참여형 자원순환플랫폼 구축을 통한 시책 추진도 높은 점수를 받았다.

시 관계자는 "깨끗한 경기ㆍ성남을 만들기 위해 적극적인 노력을 기울여 준 지역 주민, 동 행정복지센터, 협조 부서의 관심과 노고에 감사한 마음을 전한다"며 "앞으로도 자원순환도시 성남 조성을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

