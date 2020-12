기재부, 예산국민참여단 온라인 토론회 개최

12일까지 '예산국민참여단 온라인 참여 한마당' 개최

[아시아경제 장세희 기자]기획재정부는 5일부터 12일까지 6일간 예산국민참여단 온라인 참여 한마당을 개최한다고 밝혔다. 국민이 원하는 재정의 역할에 대해 의견을 교환한다.

앞서 기재부는 지난 두 달간 참여예산 홈페이지를 통해 재정 현안 이슈 온라인 토론 과정 등을 거쳐 22개 주제를 선정했다.

이번 토론회는 선호도 투표 중심으로 진행된 참여단의 역할을 사업 단계까지 확대하고, 정부 사업에 대한 국민 의견 수렴을 강화하기 위해 마련됐다. 또 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)로 야기된 사회적 변화에 대한 현장의 목소리를 경청하겠다는 취지다.

강승준 기재부 재정관리관은 "참여예산은 국민과 정부가 소통을 통해 재정운영의 투명성과 민주성을 실현하자는 데 목적이 있다"며 "국민들의 지혜야말로 국가재정을 지키는 값진 보물이라고 생각한다"고 밝혔다. 이어 "예산국민참여단의 독창적이고 다양한 생각이 논의 과정을 통해 하나의 국민참여예산 사업으로 발전되길 기대한다"고 덧붙였다.

