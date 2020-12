코스피, 이틀 연속 역대 최고치 경신...2675.90 마감

[아시아경제 박지환 기자] 2일 코스피가 1.5%대 상승 마감하며 이틀 연속 역대 최고치 기록을 달성했다.

이날 코스피는 전날보다 41.65포인트(1.58%) 오른 2675.90에 장을 마쳤다. 장중 기록한 2677.26은 종가는 물론 장중 기준으로도 역대 최고치 기록이다.

코스피는 외국인들이 나홀로 순매수에 나서면서 지수 상승을 이끌었다. 외국인은 5170억원 규모 대규모 순매수에 나섰다. 반면 개인과 외국인은 각각 2448억원, 2482억원 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,500 전일대비 1,700 등락률 +2.51% 거래량 27,828,951 전일가 67,800 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수삼성전자, 스타트업 성과 공유…'C랩 아웃사이드 데모데이' 개최제가 말했죠? ‘삼성전자’ 간다고! 또 하나의 비밀! 놓치지마세요! close (+2.51%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 8,500 등락률 +8.46% 거래량 7,271,706 전일가 100,500 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수제가 말했죠? ‘삼성전자’ 간다고! 또 하나의 비밀! 놓치지마세요!SK하이닉스, 이시간 주가 +7.96%.... 최근 5일 개인 46만 2828주 순매도 close (+8.46%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 841,000 전일대비 32,000 등락률 +3.96% 거래량 573,781 전일가 809,000 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수2.4조 판 외국인, 12월 다시 '사자'세 돌아서나코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신 close (+3.96%) 등이 올랐다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 790,000 전일대비 3,000 등락률 -0.38% 거래량 141,223 전일가 793,000 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신코스피, 외국인·기관 매수에 1% 상승 유지 close (-0.38%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 182,500 전일대비 1,000 등락률 -0.54% 거래량 1,677,409 전일가 183,500 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수현대차, 최근 5일 외국인 25만 3796주 순매도... 주가 18만 2500원(-0.54%)현대차, E-GMP로 차세대 전기차 승부수…테슬라·폭스바겐과 3강 구도 close (-0.54%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 373,000 전일대비 1,500 등락률 -0.40% 거래량 417,662 전일가 374,500 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수[클릭 e종목]"카카오, 구독경제 등으로 성장 이어가"카카오, 최근 5일 외국인 22만 3432주 순매수... 주가 36만 9500원(-0.94%) close (-0.40%) 등은 하락했다.

코스닥도 전 거래일보다 8.05포인트(0.90%) 오른 899.34로 거래를 마쳤다. 투자 주체별로는 개인과 외국인이 1604억원, 263억원 순매수한 가운데 기관은 1557억원 순매도했다.

시총 상위 종목 중에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 130,400 전일대비 4,400 등락률 +3.49% 거래량 4,682,895 전일가 126,000 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 2.46%셀트리온 관련 株! 잠시 숨 고르기! 관련 株 또 터집니다!외국인·기관 매수에 코스피 1.66% 상승 마감…코스닥 동반상승 close (3.49%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 205,000 전일대비 11,200 등락률 +5.78% 거래량 836,617 전일가 193,800 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신외국인·기관 매수에 코스피 1.66% 상승 마감…코스닥 동반상승 close (5.78%) 등 제약주들의 상승세가 두드러졌다. 반면 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 171,200 전일대비 3,300 등락률 -1.89% 거래량 406,282 전일가 174,500 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수2.4조 판 외국인, 12월 다시 '사자'세 돌아서나코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신 close (-1.89%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 47,950 전일대비 950 등락률 -1.94% 거래량 700,692 전일가 48,900 2020.12.02 15:30 장마감 관련기사 코스피, '2670선' 강세...외국인 나홀로 순매수코스피, '2670선' 돌파...장중 최고치 신기록 또 경신[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일 close (-1.94%) 등은 하락했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr