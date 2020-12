중소기업 '김치' 더 맛있어진다

세계김치연구소, 김치종균 중소김치제조업체 23곳에 무상 보급 완료

[아시아경제 황준호 기자] 우리나라 중소기업들이 생산하는 김치의 맛과 품질이 더욱 좋아질 것으로 예상된다. 세계김치연구소는 김치의 맛과 질을 높일 수 있는 유산균인 김치종균을 개발해 농림축산식품부가 지원하는 김치종균 보급사업을 통해 전국 23개 김치제조업체에 무상으로 보급했다고 2일 밝혔다.

김치는 계절별로 원부재료의 품질이 일정하지 않아 동일한 레시피로 제조한 김치라 하더라도 발효를 주도하는 유산균의 종류가 달라져 맛의 차이가 발생한다. 일부 대기업에서는 종균을 개발해 사용하고 있지만 대부분의 중소기업은 균주 구매 비용을 감당하지 못하거나 전문 인력이 부족해 자체적으로 종균을 확보하지 못하고 있다.

이 연구소는 지난 2013년부터 전국 지역·종류별 김치로부터 유산균을 수집해 약 3만5000여 종의 김치 유산균을 확보했다. 또 27종의 김치종균을 개발하기도 했다. 이중 이번에 보급된 종균은 이 연구소 소속 박해웅 박사의 연구팀이 만든 것으로, 류코노스톡 메센테로이데스 WiKim0121라 한다. 이 종균은 김치의 청량감을 높여주는 만니톨 함량을 10∼50% 높여주며, 김치의 품질요지기한도 15~30일 연장시켜준다.

최학종 세계김치연구소 소장 직무대행은 "이번 김치종균 무상 공급으로 중소김치업체들의 가격 부담을 줄이는 동시에, 김치 맛과 품질 향상이 기대된다"며 "김치 종주국으로서의 위상을 더욱 확고히 하기 위해 다양한 기술을 개발해 국내 김치산업이 활성화될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr