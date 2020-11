경기도 8044가구…서울 0가구

[아시아경제 문제원 기자] 대한주택건설협회는 회원사를 대상으로 다음달 주택분양계획을 집계한 결과, 17개사가 19개 사업장에서 총 1만4027가구를 공급하는 것으로 파악됐다고 30일 밝혔다.

이는 전월(1만1361가구) 대비 23%(2666가구) 증가한 것이다. 전년(5744가구) 대비로는 144%(8283가구) 늘었다.

공급물량은 수도권이 8044가구, 기타지방이 5983가구다. 수도권은 전량 경기도에서 공급되며 서울의 다음달 공급물량은 없다.

주요 8대 도시 중에선 서울을 포함해 부산, 대구, 인천, 대전, 울산, 세종에선 중견주택업체의 공급계획이 없고 광주에선 304가구가 공급될 예정이다.

이 외에 충청남도 1779가구, 경상북도 1555가구, 전라북도 1220가구, 강원도 918가구, 충청북도 122가구, 제주도 85가구가 공급된다.

