[포토]서초구의회, 제5회 대한민국 지방자치 정책대상 구의회 부문 수상

'서초구의회GO(鼓)’ 의정활동으로 수상 영예

[아시아경제 박종일 기자] 서초구의회(의장 김안숙)는 27일 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 ‘제5회 대한민국 지방자치 정책대상’ 시상식에서 구의회 부문 지방자치 정책대상을 수상했다.

대한민국 지방자치 정책대상은 전국 광역 및 기초자치단체의 우수하고 혁신적인 정책을 발굴·공유하기 위해 마련, 올해 신설된 의정 부문에서 서초구의회는 제8대 전반기 역점사업으로 추진돼 운영 중인 ‘서초구의회GO(鼓)’ 의정활동을 인정받아 의정부문 수상기관으로 선정됐다.

‘서초구의회GO(鼓)’는 조선시대 백성들 억울한 일을 직접 해결해 주기 위해 설치했던 신문고(申聞鼓)처럼 주민들의 목소리를 듣고 해결하겠다는 뜻과 의회가 주민 곁으로 나간다(GO)는 중의적 의미를 담고 있다.

의회 문턱을 낮추고 구민을 직접 찾아가는 현장상담과 누구도 소외받지 않는 서초를 만들고자 하는 마음의 자원봉사활동으로 이루어진 ‘서초구의회GO(鼓)’는 2019년도 2차례에 걸쳐 법률, 세무, 건축, 노무, 부동산 분야의 전문가로 구성된 민원 자문단을 위촉해 120여건의 구민 불편사항에 대해 무료 1:1 맞춤 상담을 권역별로 진행, 구민들의 높은 호응을 이끌어 냈다.

아울러, 서초구의원 전원이 일회성 이벤트가 아닌 의장단 업무추진비를 절감해 마련한 비용으로 명절, 연말연시에 소외계층을 위한 꾸준하고 능동적인 봉사활동을 펼친 바 있다.

김안숙 의장은 “서초구의회GO(鼓)는 제8대 전반기 역점사업으로 시작한 것으로 앞으로도 의회는 구민에게 힘이 되고 위안이 될 수 있도록 노력할 것이다. 이번 수상은 이러한 노력을 앞으로도 꾸준하게 하라고 구민께서 격려해 주시는 것으로 생각한다. 코로나19로 모두가 힘들고 어렵지만 다시 소중한 일상을 찾을 수 있도록 계속해서 의회는 구민 속으로 다가가는 노력을 게을리 하지 않겠다”고 밝혔다.

