순천문화재단 사무국장 공개 모집… 내달 17일까지

문화예술경영 전문 사무국장 채용을 통해 조직역량 강화 도모

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] (재)순천문화재단(이사장 허석)은 27일부터 내달 17일까지 순천문화재단의 업무를 총괄할 사무국장을 공개 모집한다.

응시자격은 ▲석사학위 이상 소지자로 관련 분야 5년 이상 경력자, ▲학사학위 소지자로 관련 분야 7년 이상 경력자, ▲채용예정 분야 10년 이상 경력자, ▲국가·지방공무원 6급 이상에서 3년 6개월 이상 근무한 관련 분야 경력자, ▲그 밖에 위와 유사한 경력과 자격이 있다고 인정되는 자에 한하며, 지역, 연령, 성별 제한은 없다.

지원자는 입사지원서, 자기소개서, 직무수행계획서 등을 우편이나 전자우편으로 내달 11일부터 17일까지 순천문화재단에 제출하면 된다.

채용은 공개경력경쟁·블라인드채용 방식으로 실시하며, 서류전형(응시자격 확인)과 직무수행계획 PT 발표 등 종합 면접시험을 통해 내달 23일 합격예정자 결정 후 최종 자격검증을 통해 내년 1월 4일부터 근무할 예정이다.

사무국장의 임기는 3년으로 성과에 따라 연임가능하며, 일반직 5급 공무원 수준의 보수를 받게된다.

채용 세부사항은 순천문화재단 홈페이지, 순천시 홈페이지 채용공고란에서 확인하거나 순천문화재단 경영지원팀으로 문의하면 된다.

한편 순천문화재단은 지난해 2차례에 걸쳐 사무국장 공모를 시행했으나 적격자가 없어 순천시 소속 공무원을 사무국장으로 파견해 운영 중이며, 우수한 전문인력의 채용을 위해 사무국장의 기준 연봉액을 전년도에 비해 대폭 상향 조정했다.

허석 이사장은 “재단의 중·장기적인 발전과 성공적인 운영을 위해서는 사무국장의 역량이 매우 중요한 바, 전국의 우수한 관련 분야 전문인들의 많은 관심과 지원을 바란다.”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr