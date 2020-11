속보[아시아경제 조성필 기자] 서울행정법원이 윤석열 검찰총장이 추미애 법무부 장관을 상대로 제기한 행정소송을 맡아 심리할 재판부를 무작위 전산배당으로 행정4부(부장판사 조미연)로 결정했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr