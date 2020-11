美 타임지, '올해의 인물' 후보에 BTS·블랙핑크

[아시아경제 김유리 기자] 미국 시사잡지 타임이 매년 선정해 발표하는 '올해의 인물' 후보에 아이돌그룹 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크가 포함됐다.

타임은 25일(현지시간) BTS와 블랙핑크가 포함된 '올해의 인물' 후보들을 대상으로 온라인 투표를 진행 중이다.

BTS는 한국 대중음악 가수 최초로 미국 음악상 '그래미 어워즈' 후보에 오르는 등 미국 무대에서도 높은 인기를 얻고 있다. 내년 1월31일 열리는 제63회 그래미 어워즈의 '베스트 팝 듀오·그룹 퍼포먼스' 후보에 오른 BTS는 미국 CBS 토크쇼에 원격 출연해 "우리의 노력이 드디어 보상을 받는 것 같다. 지금까지 받은 것 중 최고의 영예"라고 말했다.

4인조 걸그룹 블랙핑크 역시 '뚜두뚜두' 뮤직비디오가 K팝 그룹으로는 처음으로 유튜브에서 14억뷰를 돌파하는 등 세계적으로 큰 인기를 끌고 있다.

타임 '올해의 인물' 후보는 이들 외에도 미국 역사상 최초의 흑인이자 여성 부통령이 되는 카멀라 해리스 당선인, 미국 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 과정에서 도널드 트럼프 대통령에게 반기를 들어온 앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장 등도 포함됐다. 조 바이든 미국 대통령 당선인과 트럼프 대통령도 후보에 올랐다.

타임이 선정하는 올해의 인물은 다음 달 10일 발표된다. 지난해 타임이 뽑은 올해의 인물은 스웨덴 출신의 청소년 환경운동가 그레타 툰베리였다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr