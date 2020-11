한라 "1408억 광양 지역주택조합 아파트 신축공사 수주"

[아시아경제 김유리 기자] 한라는 26일 약 1408억원 규모 '광양 황금택지지구 26-1블록 지역주택조합아파트 신축공사'를 수주했다고 밝혔다.

광양 황금택지지구 26-1블록 지역주택조합에서 발주한 이 사업은 전남 광양시 황금지구 26-1블록에 위치하며 연면적 12만2446㎡, 공동주택 772가구(6개동, 지하 2층~지상 29층) 및 부대복리시설 등을 신축하는 사업이다. 총 772가구 중 조합원 물량이 541가구, 일반분양 분은 231가구다. 2021년 3월 착공 및 분양 예정이며 33개월의 공사기간을 거쳐 2023년 12월 입주예정이다.

학교 예정지와 공원에 인접해 황금지구 내 최상위 여건이라고 회사 측은 말했다. 택지지구에 진행된 사업장으로 100% 토지가 확보돼 안정적인 사업 추진이 가능하다는 설명이다. 한라는 "구봉산 관광단지 등 개발호재가 있어 성공적인 분양이 예상된다"고 말했다.

한라 관계자는 "그동안 합리적인 공사비와 우수한 사업 조건을 내놓으며 조합아파트·재개발·재건축 시장에서 신뢰를 얻고 있다. 현재 서울, 수도권, 지방광역시 등에서 다수의 프로젝트들을 협의, 진행 중으로 지주택 사업 수주가 증가할 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

