코스피 2625.91 마감…이틀만에 종가 최고치 경신

[아시아경제 금보령 기자] 26일 코스피 지수가 이틀 만에 종가 기준 사상 최고치를 또 경신했다.

이날 코스피는 전거래일 대비 0.94%(24.37포인트) 상승한 2625.91로 장을 마감했다. 지난 23일 코스피는 종가 2602.59로 2600 시대를 열었고, 24일에는 종가 2617.76으로 역대 최고치를 기록한 바 있다.

코스피는 이날 전일보다 0.16%(4.19포인트) 오른 2605.73으로 시작해 오후 1시10분쯤까지는 2600선에서 등락을 나타냈다. 이후 외국인 투자자들의 순매수세에 상승폭을 키웠다.

코스피시장에서 개인과 외국인은 각각 2577억원, 2515억원을 순매수했다. 반면 기관은 5276억원을 순매도했다.

업종별로 나눴을 때 종이·목재(3.12%), 전기·전자(1.98%), 통신업(1.72%) 등은 올랐고, 섬유·의복(1.28%), 전기가스업(1.21%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 10개 기업 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 68,000 전일대비 1,400 등락률 +2.10% 거래량 18,964,281 전일가 66,600 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑제가 말했죠? 최다 확진자에 택배 폭증! 관련 株, 빠르게 갑니다!‘7만전자’ 가능할까요? ‘삼성전자’ 주가의 비밀. 속! 시원하게 공개합니다! close (2.10%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 99,400 전일대비 2,200 등락률 +2.26% 거래량 2,924,994 전일가 97,200 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 close (2.26%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 816,000 전일대비 28,000 등락률 +3.55% 거래량 554,390 전일가 788,000 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 인체삽입 의료기기충전 기술 등 10대 나노기술 발표코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기' close (3.55%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 285,500 전일대비 7,000 등락률 +2.51% 거래량 792,368 전일가 278,500 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 close (2.51%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 550,000 전일대비 12,000 등락률 +2.23% 거래량 399,035 전일가 538,000 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 오후 들어 상승폭 다소 줄며 2620선 close (2.23%) 등은 상승했고, 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 799,000 전일대비 4,000 등락률 -0.50% 거래량 78,310 전일가 803,000 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 12월 신규시설 투자 종료 임박, 경쟁력 UP 종목 총정리 close (0.5%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 329,500 전일대비 500 등락률 -0.15% 거래량 2,760,490 전일가 330,000 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기'코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지 close (0.15%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 179,000 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 1,253,014 전일가 179,500 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑실제 고속도로에서 화물차 3대 나란히 자율주행 시연자동차株 속도조절…잠시 '숨고르기' close (0.28%) 등은 하락했다.

코스닥지수도 상승세를 탔다. 이날 코스닥은 전거래일보다 1.09%(9.41포인트) 오른 874.53으로 마감했다.

코스닥은 전일 대비 0.4%(3.48포인트) 상승한 868.60으로 장을 연 뒤 9시5분부터 9시21분까지 하락세를 보였으나 이후에는 오름세로 반등하며 1%가 넘는 상승률을 기록했다.

코스닥시장에서는 개인이 1366억원을 순매도한 반면 외국인과 기관이 각각 1230억원, 272억원을 순매수했다.

업종을 보면 화학(0.85%), 통신장비(0.78%), 종이목재(2.9%) 등이 올랐고, 오락문화(0.97%), 기계장비(0.56%) 등이 내렸다.

시총 상위 10개 종목은 모두 상승세로 장을 마쳤다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 109,700 전일대비 1,600 등락률 +1.48% 거래량 4,715,383 전일가 108,100 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지 close (1.48%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 187,000 전일대비 15,000 등락률 +8.72% 거래량 10,759,838 전일가 172,000 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑셀트리온 잠깐 쉬었죠? 빠르게 급등할 관련 株! 딱 오늘만 드립니다!셀트리온제약, 주가 17만 6700원 (2.73%)… 게시판 '북적' close (8.72%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 93,600 전일대비 900 등락률 +0.97% 거래량 481,123 전일가 92,700 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 장 초반 혼조세…개인 순매수세에 2600선 나타내 코스피, 또 사상 최고가 경신...2617.76 마감역대 최고치 경신한 코스피, 2602.59로 마감…코스닥지수도 동반 상승 close (0.97%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 181,200 전일대비 3,600 등락률 +2.03% 거래량 1,299,717 전일가 177,600 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 2600선 등락…개인 순매수세↑3차 대유행 시작! 빠르게 잡아야 할 진단키트 대장株! 진단키트株 다시 빛 보나 close (2.03%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 163,400 전일대비 3,800 등락률 +2.38% 거래량 173,656 전일가 159,600 2020.11.26 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 매도세에 6거래일 만에 하락 마감… 2600선 유지코스피, 개인·외인 순매수에 최고치 또 경신...2630선도 돌파2600선 돌파한 코스피, 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세 close (2.38%) 등이 올랐다.

