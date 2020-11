윤재갑 의원, 국정감사 우수의원 3관왕 달성

한농연·전농연 양대 농민단체에 우수의원으로 선정

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 윤재갑 국회의원(더불어민주당 해남·완도·진도)이 한국농업경영인중앙연합회가 선정한 2020년 국정감사 우수의원으로 뽑혔다.

이로써 윤재갑 의원은 전국농민회총연맹과 한국농정신문이 공동선정한 국정감사 최우수 국회의원상을 시작으로 제21대 국회 첫 국정감사에서 3관왕을 수상했다.

한국농업경영인중앙연합회는 국정감사 기간 중 온라인 모니터링을 통해 정책질의 내용을 자세히 검토하고 관련 보도자료 분석을 통해 ‘한농연 정책 요구사항’ 반영 정도와 이해도 및 전문성을 평가했다.

윤 의원은 이번 국정감사에서 공익형 직불제의 사각지대 해소, 현행 경매제를 보완할 시장도매인제 도입 추진, 코로나 이후, 급증한 온라인쇼핑몰의 농수산물 원산지위반에 따른 대책 마련 추진, 농기계 제조 연월 조작에 따른 농민 피해 방지대책 마련 등 농업·농촌 발전과 농업인 권익증진을 위한 정책대안을 제시해 농업계로부터 호평을 받았다.

윤재갑 의원은 “올해 첫 국정감사에서 우수 국회의원상 3관왕을 달성하게 돼 무거운 책임감을 느낀다”며 “늘 한결같이 응원해주는 해남·완도·진도 군민과 수상의 영광을 나누고 싶다”고 말했다.

호남취재본부 김 현 기자 kh0424@asiae.co.kr