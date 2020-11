[아시아경제 이창환 기자] (주)LG는 26일 2021년도 정기 임원인사를 실시해 이방수 ㈜LG CSR 팀장(부사장)이 사장으로 승진했다고 밝혔다.

이방수 사장은 ㈜LG CSR 팀장으로서 다양한 이해관계자들과 효과적으로 소통해 왔다. 향후 LG의 지속가능한 성장을 위한 ESG 경영을 강화하는 역할을 맡게 된다.

1958년생인 이사장은 한양대 경영학과를 졸업했고 1984년에 LG전자의 전신인 금성사로 입사했다. 이후 LG디스플레이 경영지원센터장 등을 거쳤다.

