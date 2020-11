"열심히 하는 검찰총장 왜 내쫓나" 추미애 7년전 발언 재조명

[아시아경제 김수완 기자] 추미애 법무부 장관이 윤석열 검찰총장에 대해 징계 청구 및 직무정지 조치를 내린 가운데, 추 장관 본인의 과거 발언이 재조명되고 있다. 추 장관은 지난 2013년 채동욱 전 검찰총장의 사퇴와 관련해 청와대 압력 때문이라며 당시 박근혜 정부를 비판한 바 있다.

진중권 전 동양대 교수는 26일 자신의 페이스북에 당시 민주당(현 더불어민주당) 의원이던 추 장관이 대정부질의문에서 채 전 총장의 사퇴와 관련해 정홍원 전 국무총리를 질타하는 영상을 공유했다.

추 장관은 당시 정 총리를 향해 "총리님, 열심히 하고 있는 검찰총장을 내쫓지 않았느냐"면서 "수사와 기소를 주장했던 수사책임자도 내쳤지 않았나"라고 목소리를 높였다.

이어 "이런 상황에서 국민이 납득할 수 있는 수사 결과가 나오겠나. (정) 총리가 이 자리에서 대통령에게 잘 보이기 위해서 온갖 애를 쓰신다는 것"이라고 비판했다.

이에 진 전 교수는 "내가 나에게 보내는 편지. 과거의 추미애가 현재의 추미애에게"라며 "이 정권 사람들은 호모사피엔스가 아니라 별종인 것 같다. 뇌 구조 자체가 너무 다르지 않나"라고 맹비난했다.

정치권에서도 이를 비판하는 목소리가 나온다. 조수진 국민의힘 의원 역시 이날 자신의 페이스북에 관련 영상 캡처 사진을 올려 추 장관을 겨냥해 "추로남불"이라고 비판했다.

한편 채 전 총장은 2013년 9월 '국정원 대선 개입사건'을 수사하던 중 혼외자 의혹이 불거져 자리에서 물러난 바 있다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr