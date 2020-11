동대문구, 삼육서울병원·서울성심병원 호흡기전담클리닉 지정·운영

환자 간 동선 분리 위한 사전예약제 운영…호흡기·발열 환자 진료 공백 최소화

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 코로나19 감염예방을 위해 호흡기전담클리닉을 운영하고 있다.

호흡기전담클리닉이란 코로나19와 증상이 비슷해 일선 의료기관에서 적극적인 진료를 꺼리는 호흡기·발열 환자를 전담 진료하기 위한 것이다.

동대문구는 감기, 인후통, 발열 등을 앓는 환자를 별도의 진료실에서 안전하고 신속하게 진료해 진료 공백을 최소화, 의료진과 의료기관을 코로나19 감염으로부터 보호하기 위해 지역에 소재한 삼육서울병원과 서울성심병원을 호흡기전담클리닉으로 지정해 운영에 나섰다.

진료는 호흡기 환자 간 동선 분리와 사전 진료준비 등을 위해 사전예약제로 운영되며 삼육서울병원 호흡기전담클리닉은 일~목요일 오전 8~오후 5시, 금요일 오전 8~낮 12시, 서울성심병원 호흡기전담클리닉은 평일 오전 9~오후 4시30분, 토요일 오전 9시30~12시30분 운영한다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19와 독감, 감기 등은 증상이 비슷해 구분하기 어려울 뿐 아니라 동시에 유행할 경우 방역체계에 혼란을 야기할 수 있어 호흡기전담클리닉을 지정해 운영하게 됐다”며 “마스크 쓰기, 손 씻기 등 개인 방역 수칙을 준수하며 일상의 모임과 접촉을 최소화, 발열이나 호흡기 증상이 있는 경우 호흡기전담클리닉을 활용한 신속한 진료를 통해 코로나19 확산세를 멈출 수 있도록 적극 동참해주기 바란다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr