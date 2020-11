주호영 "尹 국정조사 적극 수용…추미애도 함께 하자"

김종인도 "포괄적 국정조사 진행돼야" 한목소리

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표가 윤석열 검찰총장에 대한 이낙연 더불어민주당 대표의 국정조사 시사에 대해 "적극 수용하겠다"며 추미애 법무부 장관도 함께 국정조사를 받아야 한다고 강조했다.

주 원내대표는 26일 오전 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 "추 장관에 대한 국정조사도 피해갈 수 없다. 함께 요구한다"며 이같이 말했다.

그는 "어제 법사위 전체회의에 출석을 위해 오던 윤 총장에 대해 더불어민주당이 '국회 능멸행위'라고 반발했지만 민주당의 이런 행위가 국회 능멸이자 헌정, 법치주의 능멸"이라며 "국민의 대표 기관인 국회에 진상 밝히기 위해 자진 출석하겠다는 게 어떻게 국회 능멸행위인가"라고 지적했다.

주 원내대표는 "민주당이 당황해하고 회의도 열지 못하도록 허겁지겁 산회를 선포한 행위만 봐도 얼마나 떳떳하지 못하고 당당하지 못한지 국민들이 다 보셨을 것"이라며 "민주당 지도부는 역사에서 지금 민주당과 정권이 하는 일이 헌정사에 어떻게 기록될지, 자신들의 행위가 (역사에) 어떻게 남을지 돌아보기 바란다"고 비판했다.

김종인 비상대책위원장도 "초유의 검찰총장 직무정지 사유가 너무 궁색하다는 지적이 많고, 실제 기초적 사실관계조차 제대로 확인 안 한 흔적이 곳곳에서 드러나고 있다"며 "검찰총장의 직무정지 사유와 함께 법무 장관의 수사 지휘권과 검찰권 남용 및 과잉 인사권 행사에도 문제가 없는지 포괄적인 국정조사가 진행돼야 한다"고 말했다.

그는 "검찰 개혁 미명 아래 검찰 질서를 파괴하는 일이 자행되지 않나"며 "지난 30년간 우리나라 민주주의가 발전하는 과정에서 사법질서도 정상 과정으로 진행돼 왔지만, 이 정부 들어 사법질서가 아주 혼란에 빠지는 양상을 보인다. 정부여당이 한국 역사에 또 다른 오점을 남기지 않길 명심해 달라"고 비판했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr