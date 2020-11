대한항공, 주한·주일미군 F-16 수명연장·창정비사업 수주

10년간 약 2900억원 규모

[아시아경제 유제훈 기자] 대한항공은 미국 국방부로부터 주한·주일미군에 배치 된 F-16 전투기의 수명연장 및 창정비 사업을 수주했다고 26일 밝혔다. 사업기간은 이달부터 오는 2030년9월까지 약 10년간이며, 사업규모는 2900억원 수준이다.

F-16 기종은 지난 1972년 개발된 이래 현재까지 아시아·태평양 지역에 주둔한 미국 공군의 주력 기종 역할을 맡고 있다. 대한항공이 수행하는 수명연장 사업은 F-16 전투기의 기체와 날개 주요부위에 대한 신뢰성 검증, 항공기 수명연장을 위한 분해·검사·방청처리 및 주 구조물의 교체작업을 통해 항공기의 수명을 약 4000시간 확대하는 내용이다.

대한항공은 지난 1978년부터 미군 창정비 사업을 수행했으며, 미 공군의 F-4를 시작으로 F-15, F-16, C-130, A-10 등 전투기 및 수송기, 기타 헬기의 창정비 및 성능개량을 수행해 왔다. 특히 F-16 기종은 현재까지 860대에 대한 창정비를 수행 한 바 있다.

대한항공은 "이번 수주를 통해 항공기 제작 및 정비능력의 신뢰도를 더욱 높이게 됐다"면서 "이를 토대로 군용기 성능개량 및 추가 정비사업 확대를 위한 기반을 마련했다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr