'SAT 유출 문제 구매' 학부모 22명 기소의견 송치

[아시아경제 정동훈 기자] 사전에 불법 유출된 미국 수학능력적성검사(SAT) 문제를 구매한 혐의를 받는 학부모들이 검찰에 송치됐다.

서울지방경찰청 지능범죄수사대는 업무방해 혐의를 받는 학부모 22명을 기소의견으로 검찰에 불구속 송치했다고 26일 밝혔다.

이들은 브로커 등을 통해 2014년부터 작년 말까지 불법으로 유출된 SAT 문제지와 정답지를 건당 2000만∼5000만원에 사들인 혐의를 받는다. 학부모들은 브로커 A씨가 중국 등에서 시험 전 미리 빼낸 SAT 문제를 받아 SAT 강사 B씨에게 넘기면 B씨로부터 문제지와 그가 만든 정답지를 구매한 것으로 알려졌다.

브로커 A씨는 SAT가 같은 날 전 세계에서 진행되면서 시차가 생기는 점을 이용했다. 시험 당일 중국에서 문제를 유출한 뒤 답안지를 만들고, 중국보다 시험을 늦게 보는 유럽에 있는 학생이 미리 볼 수 있게 전송하는 방법을 활용한 것으로 조사됐다. 이들로부터 문제지를 입수한 학부모들의 자녀 가운데는 미국 주요 대학에 합격한 이들도 있는 것으로 알려졌다.

앞서 경찰은 브로커 A씨를 2014년부터 2019년 말까지 10여차례에 걸쳐 중국과 미국 등지에서 SAT 문제를 유출한 혐의로 기소의견을 달아 구속 송치했다.

