위니아딤채, 동양물산과 '홈캠핑' 한정판 굿즈 프로모션

[아시아경제 이동우 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,595 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,595 2020.11.26 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자 '빅스비' 등 디자인코리아 페스티벌서 훈장 수상[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일위니아딤채, 국내 첫 '두 방향 스팀 분사 기술 적용' 오븐 출시 close 는 국내 대표 농업기계 제조사인 동양물산과 레트로 감성의 한정판 굿즈를 제공하는 프로모션을 실시한다고 26일 밝혔다.

이번 행사는 ‘방구석 홈캠핑’ 콘셉트로 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,595 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,595 2020.11.26 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자 '빅스비' 등 디자인코리아 페스티벌서 훈장 수상[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일위니아딤채, 국내 첫 '두 방향 스팀 분사 기술 적용' 오븐 출시 close 가 최근 주요 소비층으로 떠오른 MZ세대(1980년대 초~2000년대 초 출생)를 타깃으로 했다. 오리지널 딤채의 감성을 담은 레트로 디자인의 한정판 굿즈를 인스타그램을 활용해 소개했다.

이번 프로모션은 동양물산의 트랙터로 경작한 땅에서 수확한 배추로 김치를 담가 딤채에 맛있고 신선하게 보관한 후 아이스박스에 담아 홈캠핑을 즐기자는 스토리로 구성했다. 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 2,595 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,595 2020.11.26 08:05 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자 '빅스비' 등 디자인코리아 페스티벌서 훈장 수상[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일위니아딤채, 국내 첫 '두 방향 스팀 분사 기술 적용' 오븐 출시 close 는 이번 협업을 통해 홍보시너지를 극대화 하고 고객층을 확대한다는 방침이다.

‘방구석 홈캠핑’ 프로모션에 증정되는 한정판 굿즈는 세련된 레트로 감성의 아이스박스로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 집에서 캠핑을 즐기는 홈캠핑족은 물론 야외활동이나 나들이를 위한 고객들에게도 안성맞춤이다. 제품은 13L 용량에 스테인리스로 만들어져 휴대가 간편하고 오래 사용할 수 있도록 제작했다.

프로모션 기간은 다음달 8일까지며 위니아 공식 인스타그램 계정 이벤트 페이지에 홈캠핑을 같이 즐기고 싶은 친구의 이름을 남기면 자동응모 된다. 당첨자 발표는 다음달 14일 이벤트 게시글의 댓글을 통해 안내할 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr