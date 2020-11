하태경 “與, 추미애 국조 수용 안 해도…윤석열 국조 해야”

“秋, 특기가 억지를 써서 짜증나게 하는 것”

[아시아경제 임춘한 기자] 하태경 국민의힘 의원은 26일 “더불어민주당이 추미애 법무부 장관에 대한 국정조사를 수용 안 해도 국민의힘은 윤석열 검찰총장에 대한 국정조사를 수용해야 한다”고 밝혔다.

하 의원은 이날 페이스북에서 “어차피 추 장관이 주장한 윤 총장의 직무배제 이유들은 근거가 없기 때문에 윤 총장이 국조에 나와도 불리할 것이 없다”며 “오히려 윤 총장의 정당성과 추 장관의 문제점을 폭로하는 장이 될 것”이라며 이같이 말했다.

하 의원은 “지난 국감을 통해 윤 총장 지지율이 대폭 높아졌듯이 이번 국조 통해 그 지지율 더 뛸 수 있다. 그리고 추 장관은 국조에서 빼는 게 더 좋을 수도 있다”며 “이분이 특기가 억지를 써서 시끄럽고 짜증나게 하는 것이다. 이미 국민들은 이력이 나있다. 한 번 더 볼 필요도 없다”이라고 밝혔다.

하 의원은 “추 장관은 국조에서 불러주기를 바랄지도 모른다. 욕을 듣더라도 주목받기 좋아하는 캐릭터이기 때문”이라며 “추 장관 본인이 꼭 나오겠다면 윤 총장 국조에서 증인으로 부르면 되는 것”이라고 말했다.

