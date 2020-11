경기교육청 '학교시설 내진보강사업' 확대한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 학교시설 내진보강 공사에 외부보강 중심의 적정 보강 공법을 활용해 안전성과 공사효율을 높인다.

경기교육청은 2016년 경주와 2017년 포항 지진 이후 학교 건물의 안정성 확보를 위해 '학교시설 내진보강사업'을 본격 추진하고 있다.

경기교육청은 2009년 이전 내진설계가 적용되지 않은 학교내 교사ㆍ체육관ㆍ기숙사ㆍ급식시설ㆍ강당 용도의 건축물, 2층 또는 200㎡ 이상의 일반건축물을 대상으로 학교시설 내진보강사업을 진행한다고 26일 밝혔다.

학교 내진보강 공사의 경우 내진 성능평가 단계부터 공사 완료 시점까지 평균 12.5개월이 소요되고, 단계별 보고서와 감독 관리가 필요해 높은 전문성을 필요로 한다.

또 공사 때 석면 해체ㆍ제거를 병행하는 경우가 많은데 이때 환경단체나 학부모 민원 등으로 공사 추진에 어려움이 많았다.

이에 따라 경기교육청은 지난해 10월부터 6개월에 걸쳐 '학교시설 내진보강사업 최적화 연구용역'을 시행해 이러한 문제를 검토, 연구용역은 외부공사 중심의 내진보강사업 추진 방안을 제안하고 이에 따른 단계별 지침을 마련했다.

경기교육청은 이날 연구용역 내용을 공유하고 현장에서 적용할 수 있도록 교육지원청과 학교의 업무 담당자를 대상으로 비대면 '내진보강사업 역랑강화 교육'을 진행한다.

한근수 경기교육청 교육환경개선과장은 "학교 현장에 적합한 외부보강 중심의 내진보강공법을 제시해 학교시설 내진보강사업을 조기에 마무리하겠다"고 강조했다.

경기교육청은 2029년까지 내진보강을 완료할 계획이다. 지난 8월 기준 도내 학교의 내진설계 반영 비율은 52%다.

