인천도시공사, 내년부터 기술심사 온라인 생중계 '투명성 확보'

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천도시공사는 주요 기술심의와 건축 설계공모 심사의 모든 과정을 누구나 볼 수 있도록 내년부터 공사 유튜브 채널을 통해 온라인 생중계한다.

공사는 모든 기술심사 시 녹취해 기록하고, 주요 민간사업자 선정 심사의 경우 영상녹화를 진행해 공정성 확보를 위한 법적 조치사항을 준수해왔다. 또 심사 종료 이후 심사결과와 평가사유서를 온라인 홈페이지에 공개해 투명성을 확보했다.

여기서 한발짝 더 나아가 내년 상반기부터는 기술심사시 모든 과정을 참여업체와 일반시민에 공개하기 위해 온라인 생중계하기로 했다.

공사는 심사에 참여하는 위원들의 보다 책임있는 발언과 평가를 통해 더욱 내실있는 심사결과가 도출될 것으로 기대했다.

이승우 인천도시공사 사장은 "향후 종이 없는 디지털 심사환경 구축과 코로나19 등으로 인한 강력한 사회적 거리두기 시행에 발맞춰 비대면 온라인평가 기반을 마련하는 등 기술심사 환경을 고도화하겠다"고 밝혔다.

