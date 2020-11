SK매직, 올클린 공기청정기 등 7개 제품 ‘핀업 디자인어워드’ 본상 수상

“혁신적인 기술력 바탕, 세계적인 디자인 경쟁력 갖출 것”

[아시아경제 김희윤 기자] SK매직은 올클린 공기 청정기, 스스로 직수 정수기, 더블 플렉스 인덕션 등 총 7개 제품이 ‘2020 핀업 디자인 어워드’에서 본상 ‘핀업 베스트 100’으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

핀업 디자인 어워드는 한국산업디자이너협회가 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 국내 3대 디자인 공모전 중 하나다.

올클린 공기청정기는 본상을 수상했다. 국내 최초 친환경 합성수지(PCR-ABS)를 적용한 제품으로 환경은 물론 고급스러운 디자인을 추구했다. 이 제품은 분리형 워셔블 구조로 설계한 것이 특징으로 항상 새 제품처럼 깨끗하게 사용할 수 있도록 설계됐다.

스스로 직수 정수기는 정수기 본연의 기능인 깨끗함을 강조하기 위해 장식적 요소를 최대한 배제하고, 화이트컬러 바디와 스테인리스 소재를 활용해 차별된 디자인 아이덴티티를 담은 점을 높이 평가 받았다고 SK매직 측은 설명했다.

SK매직 관계자는 “고객 가치를 우선으로 한 혁신적 기술과 차별화된 디자인 철학이 잘 어우러져 얻어진 결과라 평가한다”며 “앞으로도 혁신적인 기술을 바탕으로 고객의 감성까지 만족시킬 수 있는 세계적인 디자인 경쟁력을 갖추기 위해 더욱 더 노력할 것”이라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr