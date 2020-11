러시아 개발 코로나19 백신 95% 효과…20달러 이하

[아시아경제 문제원 기자] 러시아가 자체 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 스푸트니크 V의 면역 효과가 95%에 달한다는 연구결과가 나왔다.

24일(현지 시간) AFP 통신에 따르면 스푸트니크 V를 개발한 러시아 보건부 산하 '가말레야 국립 전염병ㆍ미생물학 센터'는 이날 성명을 내고 이 백신의 2차 중간 분석 결과를 발표했다.

'가말레야 국립 전염병ㆍ미생물학 센터'의 이번 연구 결과는 백신의 1차 투약 후 42일 지난 뒤 얻은 분석값이라고 설명했다.

다만 몇명을 대상으로 시험한 결과인지는 밝히지 않았다고 AFP는 전했다.

주요 외신들은 스푸트니크 V 공식 트위터를 통해 발표된 성명을 인용해 2회에 걸쳐 접종해야 하는 스푸트니크 V의 국제 가격이 20달러(약 2만3000원) 이하일 것이라고 전했다.

이 백신은 동결건조 형태로, 섭씨 2∼8도에서 보관이 가능하다고 성명은 설명했다.

성명은 또 이 백신이 인도 브라질, 중국, 한국 등에서 생산될 예정이며, 내년 1월께 국제 시장에 공급될 수 있다고 했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr