[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구도시철도 청라언덕역에서 전동 휠체어가 엘리베이터 문을 들이받은 뒤 떨어지면서, 휠체어를 몰던 80대가 숨졌다.

24일 오후 1시56분께 대구도시철도 2호선 청라언덕역 지하 3층에서 승강기를 기다리던 A씨(81)가 전동휠체어와 함께 지하 4층으로 추락했다.

신고를 받고 출동한 소방구조대는 심폐소생술 등 응급조치 속에 A씨를 병원으로 이송했으나, 결국 숨졌다. 경찰에 따르면 A씨의 전동휠체어는 승강기를 들이받은 뒤 뚫린 문을 통해 5m 아래 바닥으로 떨어졌다. 당시 승강기는 다른 층에 머물렀던 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 전동휠체어를 잘못 조작해 승강기 문을 들이받고 추락한 것으로 보고, 현장 폐쇄회로(CC)TV 등을 바탕으로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

