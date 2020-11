[아시아경제 김봉주 기자] 배우 박신혜가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사 결과 음성 판정을 받았다.

24일 박신혜 소속사는 "박신혜는 음성 판정을 받아 스케줄을 정상적으로 진행할 계획이다"라고 밝혔다.

앞서 박신혜는 전날 촬영 중이던 JTBC 드라마 '시지프스: 더 미스'에 출연하는 보조출연자가 코로나19 확진 판정을 받으면서 촬영을 중단하고 긴급히 코로나19 진단 검사를 받았다.

박신혜는 해당 보조출연자와 동선이 겹치지는 않았지만 만일을 대비해 검사를 받은 것으로 전해졌다.

한편 박신혜는 이날 넷플릭스 영화 '콜' 온라인 인터뷰가 예정됐지만 코로나19 검사 결과에 관계자들의 고민이 컸다.

박신혜는 이날 음성판정으로 예정대로 진행된 인터뷰에서 코로나19 음성 판정과 관련한 소감을 전했다.

