보성군, 보성 키위 대한민국 최고 브랜드 육성

국내 최대 생산량…친환경 재배 농법으로 우리 아이 안심 먹거리

[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 키위 전국 생산량 1위를 차지하고 있는 전남 보성군의 ‘보성 키위’가 입소문을 타고 매년 판매량이 증가하고 있다.

24일 보성군에 따르면 군은 ‘보성 키위’를 대한민국 최고의 키위 브랜드로 육성하기 위해 고품질 키위 생산 단지 육성 사업, 1시군 1특화작목 육성사업 등을 통해 체계적인 키위 농업 발전 로드맵을 추진하고 있다.

보성군은 전국 키위 재배 면적의 17.2%를 차지해 단일 시군에서는 가장 넓은 재배 면적을 보유하고 있고, 1천 개 가까운 키위 농가가 친환경 농법으로 키위를 재배해 전국 유통량의 20%가 넘는 키위를 공급하고 있다.

이에 판매량 증진을 위해 소비자가 선호하는 골드, 레드 계통의 품종 재배면적을 지속해서 확대하고 있으며, 맛과 생산성이 우수할 뿐만 아니라 재해 안정성이 높은 국내 육성 ‘해금’품종을 확대 보급하고 있다.

또, 고품질 키위 생산에 중점을 두고 기술지원을 꾸준히 추진하고 있다. 올해는 저온·서리피해 극복 시설 등을 설치해 30% 정도의 저온 피해를 감소 효과를 보았으며, 과원의 현대화 사업을 통해 노동력 절감 모델을 구축하고, 스마트팜 기술을 도입해 최적 작물 생육환경을 조성했다.

소비자 인지도 개선을 위해 2019년부터 SNS 홍보단을 운영하고 있으며, 2019년 국제 농업박람회에서 보성 키위 홍보 행사 등을 추진하며 꾸준히 보성 키위 알리기에 힘써왔다.

특히, 올해는 보성군 대표 농특산물을 형상화해 만든 캐릭터 BS 삼총사(키위몬, 녹차몬, 꼬막몬)가 대한민국 캐릭터 대상(2020 우리 동네 캐릭터)을 수상하며 전국에 보성 키위를 홍보하고 브랜드 이미지가 구축됐다.

군 관계자는 “국산 키위가 수입 키위보다 맛과 품질이 우수하다는 인식이 확산되면서 판매량이 지속해서 증가하고 있는 것 같다”고 말했다.

이어 “특히 보성 키위는 친환경 농법으로 재배돼 믿고 먹을 수 있는 안전한 식품이고, 오래된 재배 역사만큼 재배 기술력도 뛰어나 맛과 영양 면에서도 매우 우수하다”라면서 “앞으로 보성 키위가 하나의 브랜드로 자리 잡을 수 있도록 고품질 키위 생산에 역점을 두고 홍보 또한 강화할 것”이라고 밝혔다.

