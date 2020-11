목포대 국민체력 100 무안인증센터, 무안교육지원청과 업무협약

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대학교(총장 박민서) 무안체력인증센터(센터장 박희석)는 무안교육지원청(교육장 김란)과 학생과 교직원들의 건강증진을 위한 체력측정과 운동 처방 등에 관한 협약식을 지난 21일 무안교육청에서 개최했다고 24일 밝혔다.

이날 협약식은 무안교육지원청 김란 교육장, 정덕영 교육지원과장, 박은미 체육복지팀 장학사 등이 참석했으며, 목포대학교 무안체력인증센터 박희석 센터장, 김선희 목포대학교 체육부장, 이숙진 실장 등이 참석했다.

이날 김란 교육장은 “지역 학생들을 대상으로 체력향상을 통한 건강증진 운동 프로그램 운영이 필요한 시점에서 무안체력인증센터가 지역 학생들의 건강 지킴 센터가 됐으면 하는 바람이다”고 말했다.

박희석 무안체력인증센터장은 “찾아가는 출장 체력측정 및 운동 처방을 확대하고, 출장 체력측정 시 지역 초·중·고등학교 학생들의 건강증진 교실 운영에도 적극적인 지원을 약속”하며 “목포대학교 체육학과 운동선수들을 참여시켜 지역 학생들에게 운동 재능기부도 함께 하겠다”는 계획을 밝혔다.

협약의 주된 내용은 무안교육지원청 소속 교직원의 체력측정과 학생건강 체력평가(PAPS)측정 지원, 체력진단과 증진을 위한 프로그램 제공 및 체력 증진 교실 참여 등이며, 무안교육지원청은 소속 교직원과 학생들의 참여를 지원하고, 체력인증센터는 체력측정 및 운동 처방 결과를 개인별 출력, 제공하는 등 학생건강관리에 상호협력하기로 했다.

무안체력인증센터는 현재 목포대학교 체육관에 있으며, 체력측정을 통한 운동 처방과 체력인증을 하고 있으며, 맞춤형 찾아가는 체력측정과 운동 처방을 통해 지역민들의 건강증진과 복지향상을 위해 노력하고 있다.

또한, 목포대학교 체육관에서 매주 월·수·금요일 오후 3시에 어르신 대상 운동 교실을 실시하고 있어 지역민들의 매우 큰 호응을 얻고 있다. 자세한 사항은 목포대학교 무안체력인증센터로 문의하면 된다.

