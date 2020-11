포항시, 학산천 복개 도로 걷어낸다 … "394억 들여 친수공간으로 조성"

28년 만에 복원 … 2023년 6월 준공

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 24일 오후 학산천 현장에서 이강덕 시장을 비롯해 시·도의원 등이 참석한 가운데 학산천 생태하천 조성사업 기공식을 개최했다.

시는 지난 2017년부터 양학천, 칠성천, 두호천, 학산천 등 4개 하천의 복원을 위해 '도시하천 생태복원사업 타당성조사 및 기본계획'과 함께 교통량·생태계 상황 등을 조사해 왔다.

시범사업으로 우선 추진되는 학산천 복원사업은 1990년 이후 20년 이상 복개된 뒤 도로와 주차장으로 이용되고 있는 약 900m 구간을 자연친화형 친수공간으로 조성하는 프로젝트다. 여기에는 국비 182억원, 도비 64억원, 시비 148억원 등 총 394억원이 투입된다.

포항시는 폭 23m 복개 틀을 철거한 뒤 이 곳을 생태하천으로 복원한다. 산책로, 생태체험 공간에다 수질 정화용 수생식물도 식재할 방침이다. 특히, 그린웨이 도시숲(우현동 일원)과 중앙동 일원 도시뉴딜사업(옛 수협창고 및 동빈내항)으로 연계, 육지와 바다를 잇는 통로를 연결함으로서 명품 친수공간으로 거듭날 것으로 기대된다.

이강덕 포항시장은 "학산천 복원구간이 우현도시숲을 거쳐 동빈내항으로 이어지는 지리적·생태적으로 중요한 곳에 위치해 있는 만큼, 이번 사업을 통해 시민들의 삶의 질을 향상시키는 것은 물론 도심환경개선을 통한 지역상권 활성화도 기대한다"고 전했다.

이어 "학산천은 향후 양학천, 칠성천, 두호천복원사업의 추진방향 등 계획의 지표가 되고 향후 운영 모니터링을 통해 나머지 도심하천을 단계적으로 복원할 계획"이라고 덧붙였다.

한편, 포항시는 340억원을 추가로 들여 학산지구 도시침수 예방사업도 함께 추진한다. 상습 도시침수 지역인 좋은선린병원 일대를 학산 배수구역으로 정하고 총 넓이 4㎞ 구역에 기존 우수관로 정비 및 펌프장을 설치할 계획이다.

