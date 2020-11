[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 무안읍 청년회 부인회는 지난 19일 어려운 이웃을 위해 무안읍에 후원금 50만 원을 기부했다고 24일 밝혔다.

이날 전달식은 박남옥 무안읍장과 읍 맞춤형 복지팀장, 청년회장, 청년회 부인회 회원 등이 참석한 가운데 진행됐다.

후원금 전달식에 참석한 부인회 회원은 “어려운 시기를 보내고 있는 주민들에게 위로의 마음을 전달하고 싶었다”며 “이번 기부로 소외계층 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는데 조금이나마 보탬이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

박남옥 읍장은 “경기가 좋지 않아 어려움이 많음에도 불구하고 지역 내 생활이 어려운 주민을 위해 사랑을 몸소 실천하는 청년회 부인회 회원분들께 감사의 말씀을 드린다”고 전했다.

한편, 후원금은 지역사회보장협의체 특화사업을 통해 읍내 취약계층을 위한 맞춤형 복지사업비로 사용될 예정이다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr