광주교육청-한전KPS, 에너지 분야 인재 양성 위한 MOU

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청은 24일 교육감실에서 한전KPS와 고졸 취업 및 지역 에너지 분야 인재 양성 활성화 지원을 위해 지역인재 양성 및 후원을 위한 업무협력협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 업무협력협약은 일자리 창출 및 균등한 기회 제공을 통한 사회적 책임 구현을 위해 추진됐다.

협약식은 장휘국 교육감과 한전KPS 김범년 사장 등 두 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 특성화고 학생들은 한전KPS 인턴십 및 진로체험 프로그램에 참여하게 된다.

광주 소재 특성화고 학생과 교사들은 전련산업분야 미래인재 양성 프로그램 ‘KPS-패러데이 스쿨’에 참여해 기술 명장들로부터 전력산업 현장교육을 받는다.

한전KPS는 회사 고유의 특성에 맞는 사회적 가치 창출을 위해 전남 나주 소재 인재개발원에서 전력산업 현장교육 ‘KPS-패러데이 스쿨’을 운영하고 있다.

또 정보취약계층 특성화고 학생들에게 스마트기기도 지원할 예정이다.

장휘국 교육감은 “이번 업무협력협약을 통해 직업계고 학생들이 다양한 진로체험과 현장실습 기회를 갖게 됐다”며 “광주지역 특성화고 학생들이 미래 역량을 갖춘 인재로 성장하고 지역상생 발전을 이루는 중요한 계기가 되길 바란다”고 말했다.

