한남대, ‘2020 새로ON마당’ 산학협력 페스티벌

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대는 교내 LINC+ 사업단이 24일~16일 ‘2020 새로ON마당’을 주제로 산학협력 페스티벌을 진행한다고 24일 밝혔다.

페스티벌은 기존 오프라인 중심에 온라인 플랫폼을 더해 열린다. 한남대 56주년기념관 로비서 오프라인 행사를 진행하고 이를 유튜브로 중계하는 방식이다.

이 자리는 대학과 지역사회, 지역 산업계가 공생발전하기 위해 추진하는 협력사업 성과를 공유하기 위해 마련됐으며 올해 9회째를 맞이했다.

오프라인에선 성과전시회·캡스톤디자인 경진대회·새로ON 산학협력 상생포럼(이상 24일), 창업경진대회, 창업보육센터 입주기업 간담회(이상 25일), 산학협력 연구자 현장상담부스 운영·융합지식서비스 ICC네트워킹데이·산학 맞춤형 연구특강·지역중소기업 성장전략 및 성공사례 특강(이상 26일) 등 프로그램이 진행된다.

또 온라인 유튜브 채널에선 ▲내 인생의 하이라이트 현장실습 ▲도전의 시작 학생창업유망 300 ▲LINC+ 언택트 산학협력 장학퀴즈 ▲중소기업의 성장과 일자리 창출을 이끌다 ▲새로ON 산학협력 상생포럼 등 프로그램이 운영된다.

LINC+사업단 황철호 단장은 “페스티벌을 통해 한남대 산학협력 성과를 공유하고 온라인을 통한 홍보로 산학협력 활성화를 도모할 계획”이라고 말했다.

