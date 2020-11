제주개발공사 ‘2020 JPDC 지속가능경영보고서’ 발간

창립 25주년 맞아 국제 표준 기반 첫 지속가능경영보고서



‘ESG 경영’ 주제 고객·환경·상생·구성원 등 4가지 핵심 가치



사회적 가치 실현 및 지속 가능한 발전 위한 강한 의지 담겨

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주삼다수를 생산·판매하는 제주특별자치도개발공사가 사회적 가치 실현을 본격화하며 ‘2020 JPDC 지속가능경영보고서’를 발간했다.

이 보고서는 지속가능경영보고서 국제 표준인 GRI(Global Reporting Initiative) 스탠다드에 입각해 공사의 사회적 책임경영을 명문화 한 첫 번째 보고서다. 지난해부터 올해 9월까지의 재무적·비재무적 성과와 지속 가능경영 활동에 대한 성과가 상세히 담겼다.

보고서는 ‘지속 가능한 제주의 미래가치 창출(Discover the Value)’이라는 슬로건 아래 ▲고객 ▲환경 ▲상생 ▲구성원 등 네 가지 핵심 가치를 중심으로 구성됐으며, 사회적 가치 실현과 지속 가능한 발전을 위한 강한 의지를 담았다.

기업의 환경 및 사회적 책임, 지배 구조의 투명성 등 최근 주목받는 ESG(환경·사회·지배 구조) 경영 활동을 핵심 주제로 구성한 것이 특징이다.

또한 국제 사회에서 추진 중인 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 10대 원칙, UN의 지속가능발전목표(SDGs)의 이행 현황을 상세히 담아 글로벌 기업 시민으로서의 책임 있는 모습도 볼 수 있다.

이번 보고서를 통해 제주개발공사가 창출하는 사회적 가치를 객관적으로 파악해 상세하게 공개함으로써 도민과 고객, 협력사, 임직원 등 이해관계자들과 효과적으로 소통할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

보고서는 제주개발공사 홈페이지에서 자유롭게 열람할 수 있으며, 2년마다 최신 버전으로 개정·발간될 예정이다.

김정학 제주개발공사 사장은 “사회적 가치 실현을 위해 공사가 그동안 진행해 온 다양한 활동과 정보를 투명하게 공개하기 위해 이번 보고서를 발간하게 됐다”면서 “공사는 앞으로도 자연과 공존하고 사회적 문제 해결에 앞장서며 기업의 기반이 되는 제주의 미래 가치 창출을 위해 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr