우리은행, 유튜브 자산관리 세미나 ‘우리 웰스 라이브’ 개최

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 다음달 1일 오후 4시30분 유튜브를 통해 언택트(비대면) 자산관리 세미나 ‘우리 웰스 라이브(Wealth LIVE)’를 개최한다고 24일 밝혔다.

이번 세미나 주제는 ‘부부(富富)의 세계’로 우리은행 대표 PB가 전하는 '부자(富者)들의 부(富)의 세계'라는 콘셉트로 진행된다. 상담자로 우리은행 TC프리미엄청담센터 김현수 PB팀장과 TCE강남센터 김유선 PB팀장이 함께한다. 우리은행을 대표하는 두 PB가 부자들의 자산관리 고민을 통해 투자에 관심 있는 고객의 물음에 답하는 시간을 갖는다.

또한, 최근 유례없는 저금리 상황 속에서 투자에 어려움을 겪는 고객들을 위해 유망한 투자방법과 투자원칙 및 주의사항을 알기 쉬운 사례와 함께 설명할 계획이다.

우리은행 영업점 PB에게 신청하거나, 우리은행의 모바일뱅킹인 우리원(WON)뱅킹의 혜택/이벤트를 통해 신청 참여 신청이 가능하다. 신청기간은 이달 30일까지이며, 신청자에게 유튜브 참여 주소가 발송된다.

