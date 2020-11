GC녹십자엠에스, 유럽서 코로나 항원키트 2000만 달러 수출

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자엠에스 녹십자엠에스 142280 | 코스닥 증권정보 현재가 16,250 전일대비 100 등락률 -0.61% 거래량 1,368,413 전일가 16,350 2020.11.24 12:13 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-9일녹십자엠에스, 대한적십자사와 101억원 규모 공급계약GC녹십자엠에스, 3Q 흑자전환…영업이익 6억원 close 는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 항원 진단키트가 유럽 시장 수출을 시작한 지 한 달여 만에 수출액 2000만 달러를 달성했다고 24일 밝혔다.

GC 녹십자엠에스의 항원 진단키트 'GENEDIA W COVID-19 Ag'는 항원-항체 결합 반응을 활용해 코로나19 감염 여부를 현장에서 10분 안에 진단한다. 가래 검체를 이용해 별도 장비 없이 코로나19 초기 환자의 감염 여부를 맨눈으로 확인할 수 있다.

회사 측은 최근 수출 허가를 획득한 형광 면역 항원 진단키트와 함께 이탈리아, 헝가리 등과 추가 계약이 진행되고 있어 유럽 중심으로 수출이 더욱 늘어날 전망이라고 설명했다.

안은억 GC 녹십자엠에스 대표는 "백신이 대량으로 공급될 것으로 예상되는 내년 상반기까지는 글로벌 시장에서 항원 진단키트 수요가 지속할 것"이라고 말했다

