정부경북지방합동청사 개청식 … 예천 도청신도시에 유관기관 속속 입주

경북·예천선관위, 경북북부보훈지청 등 5개 기관 120여명 입주 예정

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 24일 오후 2시30분 예천군 호명면 도청신도시 제2행정타운에 위치한 정부경북지방합동청사에서 신청사 개청식을 갖는다.

행정안전부 주관으로 열린 개청식은 코로나19 확산방지를 위해 하대성 경북도 경제부지사를 비롯해 입주기관장 및 청사관리소 직원만 참석한 가운데 간소하게 치러진다.

정부경북지방합동청사는 1만㎡ 부지에 건축연면적 1만427㎡ 지하1층 지상6층 규모로 건립됐다. 경북도가 지난 2012년 중앙부처에 합동청사 건립을 요청해 행정안전부가 사업비 265억원으로 부지 매입 및 설계를 거쳐 올해 9월에 완공했다.

행정안전부 경북청사관리소가 올해 9월말에 미리 입주해 공사 마무리와 청사 운영을 담당하고 있다. 지난 10월27일 예천군 선거관리위원회를 시작으로 경북도 선거관리위원회, 대구경북지방병무청 안동복무관리센터, 경북북부보훈지청 등 총 5개 기관 120여명이 입주할 예정이다.

정부경북지방합동청사 건립과 정부기관의 이전으로, 예천군 도청신도시는 인구유입 효과와 더불어 산하기관 및 유관기관 이전의 발판을 마련하게 됐다는 게 경북도의 기대다.

이곳에는 올해 경북여성가족플라자가 들어선 데 이어 국토정보공사 대구경북지역본부 또한 사업비 246억원을 들여 지하1층, 지상7층 규모로 사옥을 신축할 예정이다. 경북도 소속기관인 인재개발원, 도립예술단, 동물위생시험소 또한 예정대로 신도시 이전을 위한 절차를 밟고 있다.

하대성 경북도 경제부지사는 "신도시 활성화와 인구유입을 위해 유관기관 이전은 필수불가결한 요소"라며 "합동청사 건립을 계기로 이전 파급효과가 큰 정부기관 유치에 총력을 다해 신도시가 행정중심도시로 변모하고 나아가 북부권의 중심이자 도청소재지로서의 위상과 면모를 갖추도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

한편, 지난 10월말 도청 신도시 주민등록 인구는 1만9641명으로 전분기 대비 1498명이 증가했다. 올해안에 인구 2만명을 돌파할 것으로 예상된다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr